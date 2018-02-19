Источник: сделка по продаже блокпакета акций ЦСКА близка к завершению

Сделка по продаже блокпакета акций ЦСКА новому совладельцу находится на завершающей стадии, утверждает "Коммерсант". По информации источника, параметры сделки между московским клубом и титульным спонсором команды холдингом "Россети" должны быть определены до конца февраля.

Отмечается, что решение правительства по данному вопросу "можно считать положительным". Вместе с тем, в Министерстве энергетики РФ все еще сомневаются в том, стоит ли оформлять сделку. Инициатором продажи части акций ЦСКА выступил президент Евгений Гинер. С помощью этой сделки руководитель армейцев рассчитывает сократить долги клуба.

Напомним, "Россети" являются титульным спонсором ЦСКА с 2013 года. Соглашение было заключено на 5 лет. Первоначально планировалось, что армейцы в общей сложности получат около 4,2 миллиарда рублей. В 2014 году холдинг принял решение уменьшить эту сумму.

Блокпакет акций - доля акций, владелец которой имеет право накладывать вето на те или иные решения совета директоров.