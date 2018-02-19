12:15 | Футбол — РФПЛ

Источник: сделка по продаже блокпакета акций ЦСКА близка к завершению

Футболисты ЦСКА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Футболисты ЦСКА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Сделка по продаже блокпакета акций ЦСКА новому совладельцу находится на завершающей стадии, утверждает "Коммерсант". По информации источника, параметры сделки между московским клубом и титульным спонсором команды холдингом "Россети" должны быть определены до конца февраля.

Отмечается, что решение правительства по данному вопросу "можно считать положительным". Вместе с тем, в Министерстве энергетики РФ все еще сомневаются в том, стоит ли оформлять сделку. Инициатором продажи части акций ЦСКА выступил президент Евгений Гинер. С помощью этой сделки руководитель армейцев рассчитывает сократить долги клуба.

Напомним, "Россети" являются титульным спонсором ЦСКА с 2013 года. Соглашение было заключено на 5 лет. Первоначально планировалось, что армейцы в общей сложности получат около 4,2 миллиарда рублей. В 2014 году холдинг принял решение уменьшить эту сумму.

Блокпакет акций - доля акций, владелец которой имеет право накладывать вето на те или иные решения совета директоров.

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/3553814

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Паласиос

Еще одна госмонополия в футболе появится...

12:44

Alexander_Russ

параметры сделки между московским клубом и титульным спонсором команды холдингом "Россети"

12:37

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

переведите на русский язык...кони по миру пойдут? когда начинать отмечать?)

12:37

miker65

Кто покупает?

12:30

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