Источник: Самедов может продолжить карьеру в "Кайрате"

Российский полузащитник Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане. Как сообщает Kazfootball, "Кайрат" рассматривает возможность подписания Самедова после ухода из команды Исаэля.

Напомним, ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с Самедовым, который также выступал за "Локомотив" и "Динамо". В составе сборной России Самедов провел 53 матча, забил семь мячей.

В составе "Кайрата" до прошлого года выступал другой российский футболист – Андрей Аршавин.