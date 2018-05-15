Источник: Рыжиков имеет предложения из России, Испании и Израиля

Вратарь Сергей Рыжиков, покинувший на правах свободного агента "Рубин", имеет предложения о продолжении карьеры от клубов чемпионата России, а также из Испании и Израиля, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к казанской команде.

- У Сергея Рыжикова было предложение от казанского "Рубина" подписать новый контракт, но он решил сменить обстановку. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, - сообщил источник.



Интерес к футболисту проявляют клубы из РФПЛ, Испании и Израиля. Сергей благодарен болельщикам за поддержку и говорит им "до свидания", а не "прощайте". Казань стала для него родной, по окончании карьеры он планирует работать в этом городе.



Напомним, что 37-летний Рыжиков в составе "Рубина" дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012). Игрок выступал за казанскую команду с 2008 года, проведя за нее 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль