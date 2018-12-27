Источник: "Рубин" вновь хочет арендовать Попова у "Спартака"

"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову. Как утверждает "Бизнес Online", казанский клуб хочет арендовать 31-летнего болгарина до конца сезона.

Из-за запросов Попова по зарплате "Рубин" не готов выкупить футболитса, но способен арендовать его и выплачивать часть оклада. В прошлом году болгарский хавбек также выступал за казанский клуб на правах аренды в весенней части сезона.

В текущем сезоне Попов провел 21 матч за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

"Рубин" занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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