Источник: "Рубин" хочет бесплатно подписать Бен Арфа из "ПСЖ"

Как утверждает Le10sport.com, сразу 12 клубов хотят подписать контракт с полузащитником "ПСЖ" Атемом Бен Арфа, который 30 июня станет свободным агентом. Сам 31-летний игрок хочет остаться в чемпионате Франции или переехать в Испанию.



"Рубин", киевское "Динамо", "Тигрес", "Фламенго", "Фенербахче" и "Бешикташ" уже сделали предложение Бен Арфа.



"Лион", "Ренн", "Севилья", "Бетис", "Валенсия" и "Вильярреал" также следят за ситуацией, но еще не вступали в переговоры с полузащитником.

Бен Арфа не выходил на поле с апреля 2017 года, поскольку тренерский штаб "ПСЖ" на него не рассчитывал, а искать новый клуб себе игрок не хотел, получая зарплату по контракту с парижанами (6 миллионов евро). Всего за французский клуб игрок провел 32 матча, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.