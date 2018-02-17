Источник: "Рубин" арендует Нобоа без права выкупа"

Эквадорский журналист Хулио Вакасела поделился информацией о будущем полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. В своем Твиттере он рассказал, что "Рубин" близок к аренде эквадорца.

– "Рубин" арендует Нобоа до 15 июня, – пишет Вакасела. – В "Зените" на него не рассчитывают и должны отпустить, если не хотят переводить в резервную команду. Детали сделки отсутствуют, но кажется неминуемой поездка Нобоа в Испанию на сбор с "Рубином". Нужно, чтобы "Зенит" и "Рубин" договорились о том, кто в какой доле будет платить зарплату игроку. Возможности выкупа контракта не будет. В июне Нобоа вернется в "Зенит", если ситуация не изменится.

Предложения от "Эмелека" по Нобоа не было. Хотя слухи о взаимном интересе игрока и клуба все равно ходят. Кажется, "Эмелек" готов подписать Нобоа только как свободного агента.