14:17 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Ростов" не будет играть на арене ЧМ-2018 из-за слишком дорогой аренды

"Ростов Арена". Фото AFP
"Ростов Арена". Фото AFP

"Ростов" откажется от аренды построенной к ЧМ-2018 "Ростов Арены" и продолжит играть на стадионе "Олимп-2".

 
Стадионы чемпионата мира по футболу-2018: &quot;Санкт-Петербург&quot; (Санкт-Петербург), &quot;Спартак&quot; (Москва), &quot;Фишт&quot; (Сочи), &quot;Мордовия Арена&quot; (Саранск), &quot;Лужники&quot; (Москва), &quot;Калининград&quot; (Калининград), &quot;Самара Арена&quot; (Самара), &quot;Ростов Арена&quot; (Ростов-на-Дону), &quot;Казань Арена&quot; (Казань), &quot;Нижний Новгород&quot; (Нижний Новгород), &quot;Екатеринбург Арена&quot; (Екатеринбург), &quot;Волгоград Арена&quot; (Волгоград).Стадионы чемпионата мира: что дальше?

Как утверждает Privet-Rostov.ru со ссылкой на компанию, которая владеет стадионом, основной причиной стала неподъемная для клуба плата за аренду.

Сообщается, что за одну игру "Ростов" должен заплатить 12 миллионов рублей, в то время как игра на стадионе "Олимп-2" обойдется в сумму около 400 тысяч рублей – примерно в 30 раз дешевле.

Кроме того, в клубе также недовольны тем, что на арене будут проходить концерты – это скажется на состоянии поля.

В пресс-службе "Ростова" эту информацию комментировать не стали.

Владелец "Ростов Арены" не знает, будет ли ФК "Ростов" играть на новом стадионе 

Дополнительная информация

http://privet-rostov.ru/main/28668-fk-rostov-otkazhetsya-ot-arendy-rostov-areny-iz-za-nepodemnoy-ceny.html​

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