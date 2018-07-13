Источник: "Ростов" не будет играть на арене ЧМ-2018 из-за слишком дорогой аренды

"Ростов" откажется от аренды построенной к ЧМ-2018 "Ростов Арены" и продолжит играть на стадионе "Олимп-2".

Как утверждает Privet-Rostov.ru со ссылкой на компанию, которая владеет стадионом, основной причиной стала неподъемная для клуба плата за аренду.

Сообщается, что за одну игру "Ростов" должен заплатить 12 миллионов рублей, в то время как игра на стадионе "Олимп-2" обойдется в сумму около 400 тысяч рублей – примерно в 30 раз дешевле.

Кроме того, в клубе также недовольны тем, что на арене будут проходить концерты – это скажется на состоянии поля.

В пресс-службе "Ростова" эту информацию комментировать не стали.

Владелец "Ростов Арены" не знает, будет ли ФК "Ростов" играть на новом стадионе