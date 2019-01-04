Источник: "Ростов" арендовал Новосельцева у "Зенита" до конца сезона

Защитник Иван Новосельцев, права на которого принадлежат "Зениту", будет выступать за "Ростов" до конца текущего сезона. Как утверждает "РИА Новости", дончане арендовали 27-летнего футболиста.

- Новосельцев - качественный игрок, - приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией. - Первую половину сезона он может занести себе в актив. Поэтому неудивительно, что на него возник спрос.

Первую половину сезона Новосельцев провел в "Анжи", где он также выступал на правах аренды. Защитник провел 12 матчей за махачкалинский клуб и забил 1 гол.

Отметим, что Новосельцев уже играл за "Ростов" с 2015 по 2016 год, а затем перешел в "Зенит".

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