Источник: Роман Еременко может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко может стать игроком "Краснодара", сообщил бывший спортивный директор "быков" Алексей Зинин.

В декабре вроде бы должно решиться подпишет ли "Краснодар" без 5 минут св.агента Еременко. Роман - тонкий штучный игрок, который за время простоя прибавил физически. С другой стороны у быков наконец-то установился победный баланс во всем. А подобный трансфер может его нарушить. – Алексей Зинин (@alexzinin1) 4 декабря 2018 г.

- В декабре вроде бы должно решиться подпишет ли "Краснодар" без пяти минут свободного агента Еременко, написал Зинин в Твиттере. - Роман - тонкий штучный игрок, который за время простоя прибавил физически. С другой стороны у быков наконец-то установился победный баланс во всем. А подобный трансфер может его нарушить.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел семь матчей за "Спартак" во всех турнирах.

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