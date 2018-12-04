23:09 4 декабря | Футбол — РПЛ

Источник: Роман Еременко может перейти в "Краснодар"

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Полузащитник "Спартака"  Роман Еременко может стать игроком "Краснодара", сообщил бывший спортивный директор "быков" Алексей Зинин.

 

- В декабре вроде бы должно решиться подпишет ли "Краснодар" без пяти минут свободного агента Еременко, написал Зинин в Твиттере. - Роман - тонкий штучный игрок, который за время простоя прибавил физически. С другой стороны у быков наконец-то установился победный баланс во всем. А подобный трансфер может его нарушить.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел семь матчей за "Спартак" во всех турнирах.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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