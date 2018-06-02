Источник: "Рабелло хотел бы поиграть в России, "Ботафого" согласится отпустить игрока за 5-6 миллионов евро"

Защитник "Ботафого" Игор Рабелло все еще может оказаться в России. Ранее агент игрока сообщил "СЭ", что "Ботафого" согласился продать 23-летнего футболиста за 6 миллионов евро. Но, по нашей информации, сделка еще не завершена.

– "Ботафого" получил предложение от одного российского клуба по поводу Рабелло. Это был официальный запрос. Назвать клуб не могу, но Рабелло хотел бы поиграть в России. Другие клубы могут побороться за него. "Ботафого" согласится отпустить Игора за 5-6 миллионов евро, – рассказал источник из окружения игрока.

Ранее издание Globo Esporte сообщило, что в России Рабелло интересуется московский "Локомотив". Агент игрока в интервью "СЭ" не стал опровергать информацию. (Игорь НОВИКОВ)