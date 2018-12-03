Источник: "ПСЖ" готов заплатить за Паредеса 25 миллионов евро

"ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщают французские СМИ.

По данным Paris United, парижский клуб хочет укрепить среднюю линию. После матча Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" представители "ПСЖ" планируют провести переговоры с аргентинцем. "Зенит" хотел бы сохранить футболиста до конца сезона. На трансфер руководство "ПСЖ" готово выделить 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец 20 матчей за "Зенит", забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

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