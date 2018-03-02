Источник: Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Как отмечается, не забивавший два года форвард считает, что клуб задолжал ему около 13 миллионов рублей. Еще 47 миллионов 34-летний футболист хочет получить с "Динамо" за досрочное расторжение контракта. По его мнению, клуб не имел права разрывать с ним договор.

Более того, как утверждает информационный канал, Погребняк хочет проучить бело-голубых и настаивает, что РФС должен запретить "Динамо" брать новых футболистов, пока клуб полностью с ним не расплатится.

Напомним, что Погребняк 28 февраля забил в дебютной игре за "Тосно". Его гол в матче 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии" (2:1) стал победным.

Последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).