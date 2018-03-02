Источник: Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк потребовал с "Динамо" 60 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал "Мутко против".
Как отмечается, не забивавший два года форвард считает, что клуб задолжал ему около 13 миллионов рублей. Еще 47 миллионов 34-летний футболист хочет получить с "Динамо" за досрочное расторжение контракта. По его мнению, клуб не имел права разрывать с ним договор.
Более того, как утверждает информационный канал, Погребняк хочет проучить бело-голубых и настаивает, что РФС должен запретить "Динамо" брать новых футболистов, пока клуб полностью с ним не расплатится.
Напомним, что Погребняк 28 февраля забил в дебютной игре за "Тосно". Его гол в матче 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии" (2:1) стал победным.
Последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за "Динамо", поразил ворота "Спартака" (2:3). В Кубке России он не забивал с 15 июля 2009 года, когда нападающий отличился за "Зенит" в игре 1/16 финала против владимирского "Торпедо" (2:0).
ValeraK
60 миллионов своих кровных, деревяшечек.
16:11
Массарагж
Ну что, Первый пошел!? Раз верхи не хотят что-либо менять, учить наших футбольных функционеров, значит будут обучаться снизу, футболистами, как нужно работать в футболе "по-взрослому"!
15:45
Доктор_Хряк
Динамо могла бы и потерпеть полгода. И все бы мирно разошлись)
15:32
Семь ветров
лучшая иллюстрация лимита))
15:22
oleg.bob
Губа не дура!
14:25
Serenky25
Мало. Надо было в ответку 20 млн. евро.
14:15