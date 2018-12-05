Источник: погибший футболист Ломакин перед смертью поругался с таксистом

Погибший футболист "Локомотива" Алексей Ломакин и его друг Иван поссорились с таксистом, и тот высадил их возле Борисовских прудов, где впоследствии нашли тело спортсмена, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям источника, Иван рассказал следователям, что они вместе с Ломакиным отдыхали у него дома, пока там не было родителей. После этого они решили поехать домой к футболисту, но по дороге поссорились с таксистом. Тот их высадил в районе Борисовских прудов.

Там, как якобы рассказал Иван, он потерял Ломакина. Потом вернулся к таксисту и поехал домой. В среду следователи намерены допросить водителя такси, который вез спортсмена перед смертью.

Накануне стало известно, что причиной смерти футболиста Алексея Ломакина стали переохлаждение и инсульт. Тело Алексея Ломакина было обнаружено на юге Москвы в воскресенье, 2 декабря. Его нашли полицейские, которые патрулировали улицу Борисовские Пруды.