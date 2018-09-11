Источник: Паредес готов зимой перейти в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес готов перейти в "Милан", утверждает Calciomercato. По данным источника, "россонери" попытаются приобрести аргентинца уже в январе. Ранее они несколько лет проявляли интерес к Паредесу. Активизировать переговоры по нему решило новое руководство "Милана". Главным инициатором стал спортивный директор Леонардо, который якобы уже получил согласие от представителей игрока.

При этом "Зенит" хочет выручить за Паредеса от 30 до 35 миллионов евро. Также за ним следят "Ювентус" и "Интер".

В нынешнем сезоне Паредес в чемпионате России забил один мяч в шести матчах.