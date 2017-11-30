17:17 | Футбол — РФПЛ

Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы

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Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet. 

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. (18+). Ролик содержит ненормативную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (38)
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Thomas_Boy_

Бу-га-га! _______ Больниц у нас много и деньги на ремонт имеются. Только ремонтировать нам больницы никак нельзя, ибо все они под завязку свежими больными переполнены.

18:24

Thomas_Boy_

Бу-га-га! _________ Вас учили говорить: "Успокойтесь, уважаемый, чем я могу вам помочь?", а уж потом лупить палками по мордасам. А вы сперва лупите, а потом спрашиваете. Причем спрашиваете-то совсем другое.

18:23

Бу-га-га!

Доктор Хряк___ Кондратий - он не по никнеймам... Он не разбирается, если приходит. Хлоп - и в категорию овощей...(((

18:14

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ А у вас в НН у больниц есть деньги на ремонт 3-ех км дорог, или мкадье все в Тамбов и Саратов растащили?

18:12

Доктор Хряк

Бу-га-га! Как бы к Помпею Кондратий не заглянул... Эвоно как переживает. 18:05--------- Помпей- это милка82. Тут уже вопрос ясен.)

18:11

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Чо это я натравил??? Это нам старлей наш приказал, Миша, из Выборга. "Ну-ка, ребятки - успокойтесь гопоту",-грит. Мы и успокоили, как учили.

18:09

Бу-га-га!

Как бы к Помпею Кондратий не заглянул... Эвоно как переживает.

18:05

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ А ведь это ты, московитый чОрт, натравил зверей в комуфляже на мирно прогуливавшихся представителей культурной столицы!

18:03

Levbereg

Осталось немного! Что за бред. Омон не доложен так поступать. А Москву сжигали в 182 году, назад бежали и ворен ели.

18:03

serzheo

Tribunal Z____ Ну, к слову, и да... Дело -то подсудное.

18:02

Доктор Хряк

Шо то мне сдаёццо, что помпей - это и есть милка82 , только под наркотой !)

18:01

serzheo

Бу-га-га!____ Меня - незя, я свой))

18:00

Бу-га-га!

serzheo___ Серёнь, зачем кричалку Дзаги откорректировал? Смотри, прознает питерский ОМОН - и тебе прилетит.

17:59

Доктор Хряк

Помпей напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением. 17:54--------- И кого оставить, чучело немытое?)))

17:56

Ю.Ю.

Помпей ============== напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением. ________________ Думай сначала, потом царапай. Не наоборот.

17:56

баламошка

Попей не на шутку разошёлся)

17:55

serzheo

Ю.Ю.____ На базу торпедных катеров, гальюны чистить.

17:55

Помпей

напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением.

17:54

m33

Помпей, ты побесись, побесись, дитятко))) Чубайс у него москвич, ты почитай его биографию, откуда он в Москву то перебрался)))

17:54

баламошка

Ну, понятно, как обычно победили фанаты ОМОНа.

17:53

Ю.Ю.

serzheo _______________ Отправить служить в Хабаровск))

17:53

Весёлый©

Новости нашего зоопарка.

17:53

serzheo

Ю.Ю.____ Так а чего далеко ходить. Можно товарища Дзагоева вспомнить, с его знаменитым видеороликом - Раз, два, три, Питерский Зенит.... С Дзагоевым чего надо было сделать?...

17:52

Бу-га-га!

Чубайс, оказывается - "столичная рожа".)))

17:51

Бу-га-га!

Помпею ОМОН РП-73 по рукоятку в петардохранилище вогнал, вот и истерит.

17:49

Ю.Ю.

Так-то 1,5 года назад прекрасно слышал на Петровиче, как весь гостевой сектор скандировал непотребное в адрес Санкт-Петербурга. Именно города, а не Зенита. Странная штука, никого из КБ за это не щемили.

17:49

SpaMan

Забавно....ругаются (судя по кмментам) двое полицеский)))

17:44

berserk004

Зашел пообщаться про футбол……видимо не туда зашел!

17:41

Джин_SM(v3)

Помпей, ты то конечно очень культурный и вежливый полицейский. На таких как ты должны все ровняться. И тогда в нашей правоохранительной системе будет закон и порядок. Когда будешь реализовывать свои планы, не забудь видеофиксацию вести. Чтоб доказуха была от первого лица и суду было проще вынести решение законное. Я не москвич, но Москва столица моей Родины!

17:40

Thomas_Boy_

До чего же отвратительны комменты тех и других... Вы не питерцы, вы и не москвичи. Эти два прекрасных города не заслуживают таких отбросов.

17:39