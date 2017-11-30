Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы

Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. (18+). Ролик содержит ненормативную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.