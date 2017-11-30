Источник: ОМОН избил фанатов "Зенита" за кричалки в адрес Москвы

Сотрудники ОМОНа избили нескольких фанатов "Зенита" за нецензурные кричалки в адрес Москвы после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Видео с описанием подробностей появилось в телеграм-канале пользователя mogdomasidet.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. (18+). Ролик содержит ненормативную лексику. "СЭ" не несет ответственности за его содержание.
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _______ Больниц у нас много и деньги на ремонт имеются. Только ремонтировать нам больницы никак нельзя, ибо все они под завязку свежими больными переполнены.
18:24
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Вас учили говорить: "Успокойтесь, уважаемый, чем я могу вам помочь?", а уж потом лупить палками по мордасам. А вы сперва лупите, а потом спрашиваете. Причем спрашиваете-то совсем другое.
18:23
Бу-га-га!
Доктор Хряк___ Кондратий - он не по никнеймам... Он не разбирается, если приходит. Хлоп - и в категорию овощей...(((
18:14
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ А у вас в НН у больниц есть деньги на ремонт 3-ех км дорог, или мкадье все в Тамбов и Саратов растащили?
18:12
Доктор Хряк
Бу-га-га! Как бы к Помпею Кондратий не заглянул... Эвоно как переживает. 18:05--------- Помпей- это милка82. Тут уже вопрос ясен.)
18:11
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Чо это я натравил??? Это нам старлей наш приказал, Миша, из Выборга. "Ну-ка, ребятки - успокойтесь гопоту",-грит. Мы и успокоили, как учили.
18:09
Бу-га-га!
Как бы к Помпею Кондратий не заглянул... Эвоно как переживает.
18:05
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ А ведь это ты, московитый чОрт, натравил зверей в комуфляже на мирно прогуливавшихся представителей культурной столицы!
18:03
Levbereg
Осталось немного! Что за бред. Омон не доложен так поступать. А Москву сжигали в 182 году, назад бежали и ворен ели.
18:03
serzheo
Tribunal Z____ Ну, к слову, и да... Дело -то подсудное.
18:02
Доктор Хряк
Шо то мне сдаёццо, что помпей - это и есть милка82 , только под наркотой !)
18:01
serzheo
Бу-га-га!____ Меня - незя, я свой))
18:00
Бу-га-га!
serzheo___ Серёнь, зачем кричалку Дзаги откорректировал? Смотри, прознает питерский ОМОН - и тебе прилетит.
17:59
Доктор Хряк
Помпей напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением. 17:54--------- И кого оставить, чучело немытое?)))
17:56
Ю.Ю.
Помпей ============== напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением. ________________ Думай сначала, потом царапай. Не наоборот.
17:56
баламошка
Попей не на шутку разошёлся)
17:55
serzheo
Ю.Ю.____ На базу торпедных катеров, гальюны чистить.
17:55
Помпей
напалмом сжечь маскву и вся страна вздохнёт с облегчением.
17:54
m33
Помпей, ты побесись, побесись, дитятко))) Чубайс у него москвич, ты почитай его биографию, откуда он в Москву то перебрался)))
17:54
баламошка
Ну, понятно, как обычно победили фанаты ОМОНа.
17:53
Ю.Ю.
serzheo _______________ Отправить служить в Хабаровск))
17:53
Весёлый©
Новости нашего зоопарка.
17:53
serzheo
Ю.Ю.____ Так а чего далеко ходить. Можно товарища Дзагоева вспомнить, с его знаменитым видеороликом - Раз, два, три, Питерский Зенит.... С Дзагоевым чего надо было сделать?...
17:52
Бу-га-га!
Чубайс, оказывается - "столичная рожа".)))
17:51
Бу-га-га!
Помпею ОМОН РП-73 по рукоятку в петардохранилище вогнал, вот и истерит.
17:49
Ю.Ю.
Так-то 1,5 года назад прекрасно слышал на Петровиче, как весь гостевой сектор скандировал непотребное в адрес Санкт-Петербурга. Именно города, а не Зенита. Странная штука, никого из КБ за это не щемили.
17:49
SpaMan
Забавно....ругаются (судя по кмментам) двое полицеский)))
17:44
berserk004
Зашел пообщаться про футбол……видимо не туда зашел!
17:41
Джин_SM(v3)
Помпей, ты то конечно очень культурный и вежливый полицейский. На таких как ты должны все ровняться. И тогда в нашей правоохранительной системе будет закон и порядок. Когда будешь реализовывать свои планы, не забудь видеофиксацию вести. Чтоб доказуха была от первого лица и суду было проще вынести решение законное. Я не москвич, но Москва столица моей Родины!
17:40
Thomas_Boy_
До чего же отвратительны комменты тех и других... Вы не питерцы, вы и не москвичи. Эти два прекрасных города не заслуживают таких отбросов.
17:39