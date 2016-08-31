Источник: на банковском счету "Ростова" арестовано 37,7 миллиона рублей

Судебные приставы арестовали 37,7 миллиона рублей на банковском счету "Ростова", утверждает "Коммерсантъ". Отмечается, что на прошлой неделе арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление "Ростова" с требованием признать незаконным постановление судебного пристава о наложении ареста на денежные средства в размере 37,7 миллиона рублей на счетах в Русском национальном банке.

Вместе с иском "Ростов" заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде снятия ареста с указанных денежных средств. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. В картотеке арбитражного суда есть информация о том, что Земельный коммерческий банк (Ростов-на-Дону) взыскивает с "Ростова" задолженность в размере 24 миллионов рублей. ООО "Мега-Реклама" клуб должен около 400 тысяч рублей.