Источник: на банковском счету "Ростова" арестовано 37,7 миллиона рублей

Судебные приставы арестовали 37,7 миллиона рублей на банковском счету "Ростова", утверждает "Коммерсантъ". Отмечается, что на прошлой неделе арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление "Ростова" с требованием признать незаконным постановление судебного пристава о наложении ареста на денежные средства в размере 37,7 миллиона рублей на счетах в Русском национальном банке.
Вместе с иском "Ростов" заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде снятия ареста с указанных денежных средств. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. В картотеке арбитражного суда есть информация о том, что Земельный коммерческий банк (Ростов-на-Дону) взыскивает с "Ростова" задолженность в размере 24 миллионов рублей. ООО "Мега-Реклама" клуб должен около 400 тысяч рублей.
Горюнов
У Ростова и без этого куча исков https://kad.arbitr.ru/SideCard/5c64df5f-3bc4-4601-bd84-d4537eb0861b А если судить по карточке этого конкретного дела, то там сводное исполнительное производство с кучей кредиторов ООО "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" УФК по РО ГУ Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ филиал № 6 ООО "МЕГА-РЕКЛАМА" МИФНС № 23 по РО
13:46
Dr.ZLO161
ей богу достали ! не ужели в Ростове нет ни одного человека кто может решить проблему... ну ничего скоро выборы, датой такое правительство области
13:44
Горюнов
Никто никого не дербанит, там дело будет закончено мировым соглашением https://kad.arbitr.ru/Card/0929714c-a66f-4bde-8a9c-657d629b1244
13:43
coxo
земкомбанк структура юга руси у юга руси всегда были отличные отношения с ростовской областной администрацией,которой принадлежит контрольный пакет акций оао фк ростов. делайте выводы,почему дербанят ростов
13:21
begimot
бред. буду болеть за краснодар и ростов.
13:17
ser958
ну это полный"перебор"-Ростовчане против ФК"Ростов"........и смешно,но очень грустно(полный идиотизм с кретинизмом)!!!!!Других слов нет................
13:02
историк79
Вот это усиление! Надо ещё футболистов арестовать. Не в уголовном смысле, конечно, в экономическом. Тогда будет настоящее футбольное чудо! Все поймут, что зря банду Юргена Клоппа "бандой" называли. "Ростов" - вот это настоящая банда в Лиге Чемпионов будет! Все арестованные-переарестованные, счета заблокированные, денег нет, голь и босота, форму шьют сами, играют за еду... Зато взгляд волчий, исподлобья, портаки отрицаловым отсвечивают, дрючат грандов, огрызаются и зубы показывают...
13:00
Flamenco
Вокруг "Ростова" одни ВРАГИ.....
12:56
Dr.ZLO161
задолбали черти
12:54