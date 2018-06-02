Источник: Мусса Думбья покидает "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбья в ближайшее время станет игроком французского "Реймса", утверждает France Football. 23-летний игрок подпишет с новым клубом четырехлетний контракт.

Думбья достанется "Реймсу" бесплатно. Отмечается, что у малийца случился конфликт с руководством "Ростова" и он отказался продлевать с клубом контракт, который истекает в конце июня.



Думбья в чемпионате России-2017/18 провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.



В минувшем сезоне "Реймс" выиграл второй дивизион Франции и спустя 2 года вернулся в высший дивизион страны.

Мусса Думбья не тренируется с "Ростовом" из-за конфликта с руководством