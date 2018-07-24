Источник: "Матч Премьер" заменит "Наш Футбол"

Вместо телеканала "Наш Футбол" появится новый, получивший название "Матч Премьер", информирует телеграм-канал "Ненобель".

Отвечать за развитие нового канала будет Гавриил Гордеев, директор телеканала "ТНТ4", хорошо известный как Гавр из Comedy Club.

По новому телевизионному контракту в федеральном эфире "Матч ТВ" транслирует два матча из каждого тура российской премьер-лиги. Оставшиеся матчи показывает "Матч Премьер". Лига получит 1,7 миллиарда рублей и теперь не будет обременена платежами за производство трансляций.

Но "Матч ТВ" забрал дополнительные маркетинговые позиции у клубов.