14:18 | Футбол — РФПЛ

Источник: Марко Девич отсудил у "Ростова" почти 40 миллионов рублей

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Украинский нападающий Марко Девич отсудил у "Ростова" почти 40 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал "Мутко против". В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию.

Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.

За "Ростов" Девич провел всего 6 матчей. Таким образом, каждый его выход на поле обошелся дончанам в 6,5 миллиона рублей. На данный момент Девич выступает за клуб из Лихтенштейна "Вадуц".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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King's Bounty IX

Половину откатил...

15:13

Басист

А нормальные источники данной инфы существуют в природе? Окромя мутного во всех смыслах телеграм-канала?

15:05

Ботаникум

Как же так же!? Ростов-"Ростов" всегда и везде БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ!!! Спросите хоть Ген-Чайку.

14:32

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