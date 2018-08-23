Источник: Маркизио может продолжить карьеру в "Зените"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио может перейти в "Зенит", сообщает Football Italia. Источник не уточняет деталей контракта, который российский клуб может предложить 32-летнему хавбеку.

Воспитанник туринского клуба, проведший почти всю карьеру в составе "старой синьоры" (исключение – аренда в "Эмполи" в сезоне-2007/08), 17 августа расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Издание утвеждает, что интерес к Маркизио также проявляют "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис", "Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити". Сам игрок не собирается рассматривать возможных предложений со стороны клубов из Саудовской Аравии, Австралии и Японии.

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

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