13:08 | Футбол — РФПЛ

Источник: Манчини вернется в "Зенит" к началу тренировок

2

Роберто Манчини вернется в расположение "Зенита" к возобновлению тренировочного процесса, сегодня у команды выходной, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к специлисту. 

 
Роберто МАНЧИНИ (в центре) в аэропорту &quot;Пулково&quot;.Манчини улетел из Петербурга

- У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург", - сказал источник.    

"Зенит" после 28-ти туров занимает четвертое место в чемпионате России с 50 очками. Команда лишилась шансов на завоевание титула. 

Итальянские СМИ считают Манчини одним из кандидатов на пост наставника сборной Италии.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180430/1136234315.html

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

DJKrolik

Но зачем?

13:34

Товарищ Бендер!

Ура,гансы что бакланы облажаются повышаются

13:19

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!