Источник: Манчини вернется в "Зенит" к началу тренировок

Роберто Манчини вернется в расположение "Зенита" к возобновлению тренировочного процесса, сегодня у команды выходной, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к специлисту.

- У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернется в Санкт-Петербург", - сказал источник.

"Зенит" после 28-ти туров занимает четвертое место в чемпионате России с 50 очками. Команда лишилась шансов на завоевание титула.



Итальянские СМИ считают Манчини одним из кандидатов на пост наставника сборной Италии.