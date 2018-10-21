Источник: Мамаев и Кокорин в СИЗО моют туалет по очереди

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев содержатся в хороших условиях в СИЗО "Бутырка", сообщает "МК". Как отмечает источник, начальник следственного изолятора Сергей Телятников отправил футболистов в маленькие камеры, рассчитанные на 2 - 4 заключенных.

Кроме того, он поместил вместе с игроками тех людей, которые сидели с ними в карантине - у каждого по одному соседу. Сообщается, что у Кокорина и Мамаева не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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