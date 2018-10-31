Источник: Лопетеги отказался возглавить "Спартак"

Бывший главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отказался возглавить "Спартак", сообщает Твиттер Coral Betting. 52-летний испанец был уволен из "королевского клуба" 29 октября после разгромного поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:5).

"Спартак" остался без главного тренера 22 октября: Массимо Каррера был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

Как сообщал "СЭ", основными претендентами на пост главного тренера красно-белых являются Олег Кононов ("Арсенал") и Валерий Карпин ("Ростов").

"Спартак" после 12 туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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