23:30 26 декабря | Футбол — РПЛ

Источник: Ломовицкий продлит контракт со "Спартаком" в четверг

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Полузащитник "Спартака"  Александр Ломовицкий в четверг продлит контракт с клубом, утверждает Твиттер sport_inside. Новое соглашение с 20-летним хавбеком будет носить долгосрочный характер.

В текущем сезоне Ломовицкий провел 16 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

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