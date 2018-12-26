Источник: Ломовицкий продлит контракт со "Спартаком" в четверг

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий в четверг продлит контракт с клубом, утверждает Твиттер sport_inside. Новое соглашение с 20-летним хавбеком будет носить долгосрочный характер.
В четверг полузащитник @fcsm_official Александр Ломовицкий подпишет новый долгосрочный контракт с клубом. #рпл #спартак #ломовицкий– sport_inside (@sportinside2013) 26 декабря 2018 г.
В текущем сезоне Ломовицкий провел 16 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.
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