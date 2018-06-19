Источник: "Лестер" не ведет переговоры о переходе Кверквелии

Как утверждает Leicester Mercury, "Лестер" не ведет переговоры о переходе 26-летнего защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии. Ранее грузинский игрок заявлял, что его агент контактирует с "лисами" на предмет перехода в английский клуб.

По информации источника, "Лестер" действительно хочет усилить позицию центрального защитника. Приоритетным вариантом для клуба является выкуп Александра Драговича. 27-летний австриец выступал в "Лестере" в сезоне-2017/18 на правах аренды.

Накануне появилась информация, что в квартире Кверквелии был найден труп грузинского болельщика.



​Драгович в прошлом сезоне провел за "Лестер" 11 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

В квартире Кверквелии найден труп. Как такое возможно? //

Глава совдира "Локо" о трупе в жилье защитника Кверквелии: "Не слежу за квартирами футболистов"