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Источник: "Лестер" не ведет переговоры о переходе Кверквелии

Мануэл Фернандеш и Соломон КВЕРКВЕЛИЯ (справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Мануэл Фернандеш и Соломон КВЕРКВЕЛИЯ (справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Как утверждает Leicester Mercury, "Лестер" не ведет переговоры о переходе 26-летнего защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии. Ранее грузинский игрок заявлял, что его агент контактирует с "лисами" на предмет перехода в английский клуб. 

По информации источника, "Лестер" действительно хочет усилить позицию центрального защитника. Приоритетным вариантом для клуба является выкуп Александра Драговича. 27-летний австриец выступал в "Лестере" в сезоне-2017/18 на правах аренды.

Накануне появилась информация, что в квартире Кверквелии был найден труп грузинского болельщика. 

Драгович в прошлом сезоне провел за "Лестер" 11 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

В квартире Кверквелии найден труп. Как такое возможно? //
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