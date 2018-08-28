Источник: "Легия" отклонила предложение ЦСКА по Шимански

"Легия" отклонила предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Себастьяна Шимански, утверждает польский журналист Роберт Блонски. Ранее сообщалось, что армейцы предложили 7 миллионов евро за 19-летнего поляка.

По данным источника, переговоры по трансферу хавбека продолжаются. "Легия" ждет от ЦСКА более выгодного предложения.

Legia odrzuciła dziś ofertę, którą CSKA Moskwa złożyło za Sebastiana Szymańskiego. Nie znaczy to jednak, że piłkarz nie odejdzie jeszcze przed końcem okna transferowego. Warunek: korzystniejsze warunki – robert błoński (@robert_blonski) 28 августа 2018 г.

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду он выступает с сезона 2016/17. За это время хавбек провел 44 матча, в которых забил 8 мячей.

Игрок имеет опыт выступлений за молодежные сборные Польши. Шимански попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира-2018, но в окончательной заявке его не было.

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