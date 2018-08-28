19:38 | Футбол — РПЛ

Источник: "Легия" отклонила предложение ЦСКА по Шимански


"Легия" отклонила предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Себастьяна Шимански, утверждает польский журналист Роберт Блонски. Ранее сообщалось, что армейцы предложили 7 миллионов евро за 19-летнего поляка.

По данным источника, переговоры по трансферу хавбека продолжаются. "Легия" ждет от ЦСКА более выгодного предложения. 

Шимански является воспитанником "Легии". За первую команду он выступает с сезона 2016/17. За это время хавбек провел 44 матча, в которых забил 8 мячей. 

Игрок имеет опыт выступлений за молодежные сборные ПольшиШимански попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира-2018, но в окончательной заявке его не было.

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