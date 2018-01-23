10:35 | Футбол — РФПЛ

Источник: Кришито отказался от нового контракта с "Зенитом" и может уйти из клуба зимой

Доменико КРИШИТО. Фото AFP
Доменико КРИШИТО. Фото AFP
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Защитник "Зенита" Доменико Кришито может сменить клуб, утверждает Gianlucadimarzio.com. Футболист отказался подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми и хочет вернуться в Италию.

Приоритетом для 31-летнего игрока является переход в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год. Не исключено, что итальянец может уйти из "Зенита" как во время зимнего, так и во время летнего трансферного окна.

Напомним, что его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне в составе зенитовцев Кришито провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам по команде.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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К.Б.Ын

Наверное, совесть пробудилась грабить Бабушек.

16:08

Красно Белый Питер

Давно пора.Ваня Новосельцев засиделся !

12:42

Крюков Сергей

Всегда знал, что Растрелли внёс посильную лепту в историю Зенита. После "агитки" "Газпром - Городу" (на фоне Медного всадника) осталось дождаться переименования в "Улицу Зенитовца Росси"

12:16

maks55555

serzheo----- А если опять неправда, то что?

11:50

rusfed 2.0

Свободным агентом??? Привычные лошары управляют нашим футболом

11:49

serzheo

Если на этот раз правда, то жаль.

11:38

Тропическая гемангиома Мовсисяна

человек семь лет пытается сбежать в Кьево, а вы его в Питере маринуете, называя "звяздой РФПЛ", "легендой клуба"))) клал он на зенит с прибором, Кьево ван лав)))

11:31

Ю.Ю.

Когда-то это должно было произойти. Жаль, что сейчас, Кришито пока всё ещё хорош.

11:16

Millwall82

Действительно, дали бы ему контракт с пустой графой зарплата, что бы сам сумму вписал.

11:15

Mangust071

Сильный защитник!

11:12

Патриот Сибири

Millwall82 novic, для тебя может и не Месси, а для всех понимающих футбол это лучший левый защитник чемпионата. ===================================================================================================== Ну, тогда точно заслужил место не в Арсенале, как Джорджевич, не в Амкаре, куда скоро отправится монстр Дриусси, а в самой Уфе.

11:12

Семь ветров

Хм, просто защитник? Вроде ж Капитан мегаклуба, надобно улучшить предложение раза в три, Легенда должна остаться.

11:10

Millwall82

novic, для тебя может и не Месси, а для всех понимающих футбол это лучший левый защитник чемпионата.

10:49

Millwall82

Хотя он как и его великие земляки-архитекторы навсегда внес лепту в историю Зенита и Петербурга.

10:48

novic

Ну и прекрасно. О чем жалеть. Не Месси же.

10:45

Millwall82

Значит закончит карьеру в Зените) Кришито в Зените уже 7 лет и постоянно его куда-то сватают.

10:45