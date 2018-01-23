Источник: Кришито отказался от нового контракта с "Зенитом" и может уйти из клуба зимой

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может сменить клуб, утверждает Gianlucadimarzio.com. Футболист отказался подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми и хочет вернуться в Италию.
Приоритетом для 31-летнего игрока является переход в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год. Не исключено, что итальянец может уйти из "Зенита" как во время зимнего, так и во время летнего трансферного окна.
Напомним, что его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне в составе зенитовцев Кришито провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам по команде.
К.Б.Ын
Наверное, совесть пробудилась грабить Бабушек.
16:08
Красно Белый Питер
Давно пора.Ваня Новосельцев засиделся !
12:42
Крюков Сергей
Всегда знал, что Растрелли внёс посильную лепту в историю Зенита. После "агитки" "Газпром - Городу" (на фоне Медного всадника) осталось дождаться переименования в "Улицу Зенитовца Росси"
12:16
maks55555
serzheo----- А если опять неправда, то что?
11:50
rusfed 2.0
Свободным агентом??? Привычные лошары управляют нашим футболом
11:49
serzheo
Если на этот раз правда, то жаль.
11:38
Тропическая гемангиома Мовсисяна
человек семь лет пытается сбежать в Кьево, а вы его в Питере маринуете, называя "звяздой РФПЛ", "легендой клуба"))) клал он на зенит с прибором, Кьево ван лав)))
11:31
Ю.Ю.
Когда-то это должно было произойти. Жаль, что сейчас, Кришито пока всё ещё хорош.
11:16
Millwall82
Действительно, дали бы ему контракт с пустой графой зарплата, что бы сам сумму вписал.
11:15
Mangust071
Сильный защитник!
11:12
Патриот Сибири
Millwall82 novic, для тебя может и не Месси, а для всех понимающих футбол это лучший левый защитник чемпионата. ===================================================================================================== Ну, тогда точно заслужил место не в Арсенале, как Джорджевич, не в Амкаре, куда скоро отправится монстр Дриусси, а в самой Уфе.
11:12
Семь ветров
Хм, просто защитник? Вроде ж Капитан мегаклуба, надобно улучшить предложение раза в три, Легенда должна остаться.
11:10
Millwall82
novic, для тебя может и не Месси, а для всех понимающих футбол это лучший левый защитник чемпионата.
10:49
Millwall82
Хотя он как и его великие земляки-архитекторы навсегда внес лепту в историю Зенита и Петербурга.
10:48
novic
Ну и прекрасно. О чем жалеть. Не Месси же.
10:45
Millwall82
Значит закончит карьеру в Зените) Кришито в Зените уже 7 лет и постоянно его куда-то сватают.
10:45