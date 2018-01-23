Источник: Кришито отказался от нового контракта с "Зенитом" и может уйти из клуба зимой

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может сменить клуб, утверждает Gianlucadimarzio.com. Футболист отказался подписывать новый контракт с сине-бело-голубыми и хочет вернуться в Италию.

Приоритетом для 31-летнего игрока является переход в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год. Не исключено, что итальянец может уйти из "Зенита" как во время зимнего, так и во время летнего трансферного окна.

Напомним, что его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне в составе зенитовцев Кришито провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам по команде.

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