Источник: "Краснодар" ведет переговоры о переходе защитника сборной Греции Пападопулоса

Защитник "Гамбурга" и сборной Греции Кирьякос Пападопулос может продолжить карьеру в "Краснодаре", утверждает Bild. Быки уже сделали первое предложение о покупке 26-летнего игрока, но оно не утроило немецкий клуб.

Отмечается, что "Гамбург" хочет отбить сумму за Пападопулоса в размере 6,5 миллионов евро. Именно за такие деньги игрок был выкуплен прошлым летом у "Байера".

В прошедшем чемпионате Германии Пападопулос провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года. За сборную Греции игрок провел 29 матчей и забил 1 гол.

"Гамбург" по итогам чемпионата Германии-2017/18 занял 17-е место и впервые в истории вылетел из бундеслиги.