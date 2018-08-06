Источник: "Краснодар" обратился в РФС с просьбой наказать "Рубин" из-за трансфера Подберезкина

"Краснодар" просит РФС наказать "Рубин" запретом на регистрацию новых футболистов, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Причина - трансфер полузащитника Вячеслава Подберезкина, который перешел в казанский клуб этим летом.

Сообщается, что "Рубин" должен был выплатить "Краснодару" 900 миллионов рублей четырьмя траншами, первый из которых предстояло осуществить до 30 июня. Однако "быки" не получили этих денег, поэтому и обратились в РФС.

Подберезкин выступал за "Краснодар" с 2016 по 2018 год. Вторую часть прошлого сезона 26-летний россиянин провел на правах аренды в "Рубине".