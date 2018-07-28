Источник: Конфликт, в результате которого погиб болельщик ЦСКА, произошел на бытовой почве

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в результате массовой драки погиб 30-летний болельщик ЦСКА Игорь Соколовский.

Как утверждает телеграм-канал SIL0VIKI, данный инцидент не имеет никакого отношения к столкновениям между болельщиками. Конфликт произошел на бытовой почве между людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что драка началась еще в поезде незадолго до подъезда к Москве. На перроне Курского вокзала молодые люди продолжили выяснять отношения. В конечном счете несколько человек повалили Соколовского на землю и стали по нему прыгать. Молодой человек скончался до того, как на место прибежали полицейские.

8 хулиганов, участвовавших в драке, задержаны. Остальные объявлены в розыск.

