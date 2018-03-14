19:00 | Футбол — РФПЛ

Источник: комиссия за трансфер Рауша в "Динамо" составила 1,2 миллиона евро

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 Комиссия за трансфер защитника Константина Рауша из "Кельна" в "Динамо" составила 1,2 миллиона евро, информирует телеграм-канал "Ненобель". Сам трансфер обошел в 1,5 миллиона евро.

Проверка аудиторов показала, что комиссионные за трансфер игрока сборной России были переведены компании, зарегистрированной за неделю до сделки главой профсоюза футболистов и тренеров Николаем Грамматиковым. Последний является давним знакомым гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева.

Напомним, что ранее стало известно, что новым генеральным директором ФК "Динамо" с большой долей вероятности будет назначен руководитель УК "Новогорск-Динамо" Андрей Милькин.

Решение о смене гендиректора "Динамо" будет принято на заседании совета директоров клуба, которое пройдет сегодня. С осени 2016 года гендиректором бело-голубых является Муравьев.

"Динамо" занимает 12-е место в чемпионате России сезона-2017/18, в 22 матчах набрав 24 очка.  

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

в Кубань.

19:41

Семь ветров

Куда поехал Муравьев, в Зенит?

19:39

oleg din

Муравьёва на нары надо

19:36

лесоруб Федя

И это ЧМО ещё что-то вякал про Погребняка и прежнее руководство? "Ну и ушлый вы народ! ажно оторопь берёт - всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод" (с)

19:19

inspire

omg ... комиссионные в 80%

19:19

AlCapone

Вот прямо новость. А то раньше вокруг Муравьева не было дурно пахнущих историй

19:17

King's Bounty RND

Вот это бизнес. Тут для оформления копеечной сделки кучу документов + баланс. А 84 ляма без проблем перечисляют фирме без роду и племени :(

19:17

shpasic

от Степашина, как я понимаю. комментариев не дождёмся.

19:09

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