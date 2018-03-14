Источник: комиссия за трансфер Рауша в "Динамо" составила 1,2 миллиона евро

Комиссия за трансфер защитника Константина Рауша из "Кельна" в "Динамо" составила 1,2 миллиона евро, информирует телеграм-канал "Ненобель". Сам трансфер обошел в 1,5 миллиона евро.
Проверка аудиторов показала, что комиссионные за трансфер игрока сборной России были переведены компании, зарегистрированной за неделю до сделки главой профсоюза футболистов и тренеров Николаем Грамматиковым. Последний является давним знакомым гендиректора бело-голубых Евгения Муравьева.
Напомним, что ранее стало известно, что новым генеральным директором ФК "Динамо" с большой долей вероятности будет назначен руководитель УК "Новогорск-Динамо" Андрей Милькин.
Решение о смене гендиректора "Динамо" будет принято на заседании совета директоров клуба, которое пройдет сегодня. С осени 2016 года гендиректором бело-голубых является Муравьев.
"Динамо" занимает 12-е место в чемпионате России сезона-2017/18, в 22 матчах набрав 24 очка.
shpasic
в Кубань.
19:41
Семь ветров
Куда поехал Муравьев, в Зенит?
19:39
oleg din
Муравьёва на нары надо
19:36
лесоруб Федя
И это ЧМО ещё что-то вякал про Погребняка и прежнее руководство? "Ну и ушлый вы народ! ажно оторопь берёт - всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод" (с)
19:19
inspire
omg ... комиссионные в 80%
19:19
AlCapone
Вот прямо новость. А то раньше вокруг Муравьева не было дурно пахнущих историй
19:17
King's Bounty RND
Вот это бизнес. Тут для оформления копеечной сделки кучу документов + баланс. А 84 ляма без проблем перечисляют фирме без роду и племени :(
19:17
shpasic
от Степашина, как я понимаю. комментариев не дождёмся.
19:09