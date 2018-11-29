Источник: Кержаков проиграл суд. Его сын останется с бывшей женой

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков проиграл суд своей бывшей жене Миланой Тюльпановой, информирует телеграм-канал Mash

По решению петербургского суда, сын экс-футболиста остается с Тюльпановой. Также Кержаков должен будет выплачивать бывшей супруге алименты.

Милана стала женой Кержакова в июне 2015 года, тогда ей был 21 год, футболисту – 32. 10 апреля 2017-го у пары родился сын, это произошло через шесть дней после трагической смерти отца супруги, сенатора Вадима Тюльпанова. Через некоторое время в СМИ появились сообщения, что Александр и Милана не живут вместе.

В мае информация подтвердилась, при этом Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана супруга – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

В октябре Милана отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса. Спортсмен заявил, что не понимает, почему суд принял такое решение и подал жалобу в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.