Источник: Каррера останется в России, чтобы сэкономить на налогах

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на сегодняшней пресс-конференции в Москве заявил, что останется в столице России до 7-8 ноября. Как утверждает телеграм-канал Спартак-inside, причина заключается в налогах.

К этому сроку 54-летний итальянец наберет 185 дней нахождения в России и будет считаться налоговым резидентом. Тогда он заплатит 13 % НДФЛ. Если Каррера покинет Россию сейчас, то будет вынужден заплатить 50 % налогов за 2018 год в Италии.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне - 2016/17 и Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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