Источник: хавбек "Эвертона" попал в сферу интересов ЦСКА

ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника "Эвертона" и сборной Хорватии Николе Влашиче, сообщает в Твиттере журналист Times Пол Джойс. Детали возможного перехода 20-летнего хавбека в российский клуб не называются.

Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оцеивется в 8 миллионов евро.

Отметим, что основная позиция футболиста "ирисок" – центральный атакующий полузащитник. Кроме того, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел на клубном уровне 32 матча, забив 5 мячей и сделав две голевые передачи.

Everton have submitted a deal sheet for Zouma loan transfer and have until 7pm to conclude. CSKA Moscow interested in Nikola Vlasic – paul joyce (@_pauljoyce) 9 августа 2018 г.

Таблица переходов РПЛ //

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