Источник: Глушаков ответил согласием на предложение "Спартака" о новом контракте

Капитан "Спартака" Денис Глушаков согласился на предложение клуба о подписании нового контракта, срок которого составит три года, утверждает ТАСС. Вчера "СЭ" сообщал, что красно-белые предложили 30-летнему полузащитнику новое трехлетнее соглашение.

Действующий контракт Глушакова с клубом заканчивается летом 2018 года.

– Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года, – сказал источник, знакомый с ситуацией. - Полузащитник лично общался с владельцем клуба Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе.

Напомним, что Глушаков перешел к красно-белым из "Локомотива" летом 2013 года, с тех пор провел 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач.