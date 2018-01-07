Источник: Габулов попал в список игроков, чьи допинг-пробы запросила ФИФА

Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов​ попал в список игроков, чьи допинг-пробы запросила ФИФА, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

Ранее этот же источник сообщил, что Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов. Все они были взяты в 2012 – 2013 году российскими специалистами и показались ФИФА подозрительными. Габулов в тот период вытсупал за "Анжи".

Как ранее сообщал телеграм-канал, в список из 19 игроков попали армейцы Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Петр Немов и Благое Георгиев. При этом, как сообщалось, данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось.

Напомним, что 34-летний Габулов перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 2 января.

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