Источник: футболист "Локо" Ломакин перед смертью выпил не менее трех бутылок пива

Полузащитник молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, который был найден мертвым 3 декабря, перед смертью выпил не менее трех бутылок пива, а также напугал таксиста, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свои источники.

18-летний хавбек употреблял алкогольный напиток вместе со своими приятелями, а также, по предположению правоохранительных органов, мог принять что-то еще. Затем он отправился домой на такси с одним из знакомых. В машине молодые люди вели себя агрессивно, чем напугали водителя.

Он высадил приятелей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста побежал за машиной, а потом отправился домой пешком. Алексей же бродил возле прудов, а потом упал в овраг, где потерял сознание и замерз.

Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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