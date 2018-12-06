Источник: футболист "Локо" Ломакин перед смертью выпил не менее трех бутылок пива

Полузащитник молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, который был найден мертвым 3 декабря, перед смертью выпил не менее трех бутылок пива, а также напугал таксиста, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свои источники.
18-летний хавбек употреблял алкогольный напиток вместе со своими приятелями, а также, по предположению правоохранительных органов, мог принять что-то еще. Затем он отправился домой на такси с одним из знакомых. В машине молодые люди вели себя агрессивно, чем напугали водителя.
Он высадил приятелей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста побежал за машиной, а потом отправился домой пешком. Алексей же бродил возле прудов, а потом упал в овраг, где потерял сознание и замерз.
Ломакин являлся воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.
Все о чемпионате России - здесь
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/obschestvo/vypili-po-pivu-i-napugali-taksista-vosstanovleny-sobytija-poslednego-dnja-futbolista-lomakina/