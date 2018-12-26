16:42 | Футбол — РПЛ

Источник: ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским

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ФСБ проверит капитана "Спартака"  Денис Глушакова на дачу взятки полицейским, сообщает телеграм-канал Mash. Представители супруги 31-летнего хавбека Дарьи написали заявление в центральный аппарат этой организации и предоставили силовикам соответствующее аудио.

На записи содержатся признания Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали против него уголовного дела. Силовики располагают и персональными данными доверенного лица футболиста, который помогал ему решать возникающие проблемы. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи с угрозами Глушакова в адрес супруги. На них хавбек в нецензурной форме грозился привлечь к бракоразводному процессу представителей силовых структур и органов власти.

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