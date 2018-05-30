Источник: "Фернандеш не вернется в "Бешикташ"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не вернется в турецкий "Бешикташ" в это межсезонье. Как рассказал "СЭ" источник в стамбульском клубе, "Бешикташ" не рассматривал вариант с переходом 32-летнего португальского игрока и не обращался в "Локомотив" по поводу возможного трансфера.

Ранее издание Fanatik сообщило, переговоры о трансфере Фернандеша начнутся в ближайшее время. Мануэл выступал за "Бешикташ" до 2014 года, после чего перешел в "Локомотив".

Агент Фернандеша сообщал, что хавбек планирует остаться в Москве. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в следующем году. В минувшем сезоне чемпионата России Фернандеш провел 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. (Игорь НОВИКОВ)