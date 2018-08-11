Источник: "Фенербахче" не получал предложений от "Зенита" по Жозефу

Полузащитник "Фенербахче" Жозеф Соуза Диас не покинет стамбульский клуб. Об этом "СЭ" сообщил источник, близкий к "Фенербахче". Турки завершили работу на трансферном рынке и не собирается продавать игроков. К тому же "Фенер" не получал предложений от "Зенита" о трансфере 29-летнего бразильца.

Ранее издание Fotomac сообщило, что представители петербургского клуба уже связались со спортивным директором "Фенербахче" Дамьеном Комолли и запросили разрешение на проведение переговоров.

В минувшем сезоне чемпионата Турции Жозеф провел 33 матча, забил три мяча и отдал две результативные передачи. (Игорь НОВИКОВ)​