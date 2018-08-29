Источник: Фатаи может перейти в "Динамо"

Московское "Динамо" рассматривает возможность подписания экс-нападающего "Уфы" Кехинде Фатаи, сообщает "Спорт День за Днем". 28-летний нигериец, который этим летом расторг контракт с уфимской командой, прилетел в Москву.
Ранее также появилась информация, что Фатаи может вернуться в "Спарту".
Экс-форвард "Уфы" Фатаи может вернуться в "Спарту" //
Агент объяснил, почему Фатаи ушел из "Уфы" //
Кехинде Фатаи: "Для меня два года в "Уфе" были фантастическими"
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https://www.sportsdaily.ru/news/dinamo-vozmet-afrikanskogo-napadayushhego