Источник: Фанат ЦСКА умер в результате драки 2 на 20. 8 человек задержаны

Драка в ночь на пятницу на Курском вокзале Москвы стала смертельной для одного из поклонников ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в результате массовой драки погиб 30-летний болельщик ЦСКА Игорь Соколовский.

Как утверждает телеграм-канал Mash, молодой человек вместе с другом подрался с 20 другими фанатами армейцев. От телесных повреждений Соколовский скончался на месте, его товарищ получил ранения.



Соколовский и его друг ехали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива".



В вагоне-ресторане у молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, случился конфликт с попутчиком, который по телефону попросил помощи у своих друзей - участников футбольной группировки ЦСКА "Еinfach Jugend". Те подъехали на станцию в Москве и подрались с Соколовским и его товарищем.



8 хулиганов, участвовавших в драке, задержаны. Остальные объявлены в розыск.



