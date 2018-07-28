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Источник: Фанат ЦСКА умер в результате драки 2 на 20. 8 человек задержаны

Драка в ночь на пятницу на Курском вокзале Москвы стала смертельной для одного из поклонников ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Драка в ночь на пятницу на Курском вокзале Москвы стала смертельной для одного из поклонников ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в результате массовой драки погиб 30-летний болельщик ЦСКА Игорь Соколовский. 

 
Баннер болельщиков ЦСКА."Светлая память, Игорь!" Фанаты ЦСКА вывесили растяжку в память о погибшем болельщике

Как утверждает телеграм-канал Mash, молодой человек вместе с другом подрался с 20 другими фанатами армейцев. От телесных повреждений Соколовский скончался на месте, его товарищ получил ранения.

Соколовский и его друг ехали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива".

В вагоне-ресторане у молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, случился конфликт с попутчиком, который по телефону попросил помощи у своих друзей - участников футбольной группировки ЦСКА "Еinfach Jugend". Те подъехали на станцию в Москве и подрались с Соколовским и его товарищем.

8 хулиганов, участвовавших в драке, задержаны. Остальные объявлены в розыск.

 

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