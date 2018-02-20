Источник: Ерохин подал жалобу на "Ростов" из-за 25-миллионного долга

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подал жалобу на свой бывший клуб "Ростов" в палату по разрешению споров РФС, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По словам футболиста, ростовский клуб задолжал ему 25 миллионов рублей зарплаты и премиальных.
При этом клуб пытался исправить ситуацию и даже выплатил бывшему игроку 5 миллионов рублей и попросил отсрочку, но Ерохин отказался вступать в переговоры. В итоге РФС встал на сторону футболиста и запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов.
Это уже вторая жалоба на "Ростов" со стороны бывшего игрока. 5 февраля РФС получил заявление от защитника "Рубина" Федора Кудряшова о взыскании долга в 200 тысяч евро (14 миллионов рублей).
Ерохин и Кудряшов покинули "Ростов" перед началом текущего сезона.
shpasic
а говорили, что ростовские мужики за копейки играют.
19:49
баламошка
Газпромыши, по ходу, у Ростова Ероху с Новосёловым забесплатно отжали, по праву беспредельное власти, раз ростовские расплатиться не могут.
17:42
alexway.67
Вопрос: за что им платят такие деньги? Давно пора установить потолок зарплат. Платить не более 100000 рублей в месяц. С такими деньгами с голоду не умрут. А хочешь зарабатывать больше, набирайся мастерства, играй хорошо и езжай в зарубежные клубы. А то с такой игрой наши футболисты там не нужны, а с такими зарплатами и им туда не надо. Можно в России средненько играть и быть миллионером, а в западных клубах надо пахать. Потолок зарплат это самый простой способ повышения уровня футболистов. Но у руководителей или ума не хватает (что вряд ли), или им выгодны такие зарплаты, потому что от таких сумм и им больше перепадает (что наиболее вероятно). Поэтому наш футбол в .опе
17:38
spartachok-007
Оголодал, бедняга, в зените..............
17:15
alex-ls
а за трансфер он ростову не задолжал?
17:07
MMT
Пусть покормит с повышенных подъемных, которые он получил в Зените за бесплатный переход.
17:01
Разбанен досрочно
прально. дети сами себя не покормят!
16:42