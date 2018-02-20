Источник: Ерохин подал жалобу на "Ростов" из-за 25-миллионного долга

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин подал жалобу на свой бывший клуб "Ростов" в палату по разрешению споров РФС, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По словам футболиста, ростовский клуб задолжал ему 25 миллионов рублей зарплаты и премиальных.

При этом клуб пытался исправить ситуацию и даже выплатил бывшему игроку 5 миллионов рублей и попросил отсрочку, но Ерохин отказался вступать в переговоры. В итоге РФС встал на сторону футболиста и запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов.

Это уже вторая жалоба на "Ростов" со стороны бывшего игрока. 5 февраля РФС получил заявление от защитника "Рубина" Федора Кудряшова о взыскании долга в 200 тысяч евро (14 миллионов рублей).

Ерохин и Кудряшов покинули "Ростов" перед началом текущего сезона.