Источник: экс-игрок "Краснодара" Жоаузинью подпишет контракт с "Арсеналом" по схеме "1+1"

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаузинью на правах свободного агента перейдет в тульский "Арсенал", утверждают "Известия". Ранее "СЭ" сообщал, что туляки проявляют интерес к 29-летнему хавбеку.



Отмечается, что соглашение между бразильцем, имеющим российский паспорт, и "канонирами" будет заключено на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон.

- Переговоры с Жоаузинью и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально, - ссылаются "Известия" на источник в клубе.

Напомним, что Жоаузинью работал с главным тренером "Арсенала" Олегом Кононовым в стане "быков" и провел под его началом лучшие годы своей карьеры в чемпионате России.

В прошлом сезоне Жоаузинью провел за "Краснодар" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах.

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