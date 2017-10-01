Источник: Дзагоев выбыл на месяц и не сыграет за сборную

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев выбыл из строя на месяц, сообщает в Твиттере журналист Михаил Моссаковский. Таким образом, хавбек пропустит матчи национальной команды против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

- Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой, - написал Моссаковский.

Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой. – Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 1 октября 2017 г.

Напомним, в чемпионате России-2017/18 Дзагоев принял участие во всех 11 состоявшихся матчах (4 игры - без замен), забив 1 гол и отдав 3 передачи. Также на его счету 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола).