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13:46 | Футбол — РФПЛ

Источник: Дзагоев выбыл на месяц и не сыграет за сборную

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев выбыл из строя на месяц, сообщает в Твиттере журналист Михаил Моссаковский. Таким образом, хавбек пропустит матчи национальной команды против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

- Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой, - написал Моссаковский.

Напомним, в чемпионате России-2017/18 Дзагоев принял участие во всех 11 состоявшихся матчах (4 игры - без замен), забив 1 гол и отдав 3 передачи. Также на его счету 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола).

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (7)
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genas

для него он и так долго играл...гутаперчевый мальчик

14:23

футбол>2018

Да кто бы сомневался!!!!!!!!!!!

14:02

Jean4

Эх, Алан. Здоровья. Если бы не травмы играл бы где-нибудь уже в Европе. Давно понятно, что никуда он не уедет.

14:00

ravilius777

очень жаль, здоровья, шанс для Кучаева

13:56

доктор Фишер

Дзага - "стеклянный". Увы, с карьерой закончено, если только за "конюшню" еще побегает.

13:53

Slim Taller

И так всю карьеру.Армейский хрусталь.

13:52

shpasic

увы, читалось.

13:50