Источник: Дзагоев выбыл на месяц и не сыграет за сборную

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев выбыл из строя на месяц, сообщает в Твиттере журналист Михаил Моссаковский. Таким образом, хавбек пропустит матчи национальной команды против Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.
- Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой, - написал Моссаковский.
Дзагоев выбыл примерно на месяц. Поврежден ахилл. В сборную не едет, само собой.– Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 1 октября 2017 г.
Напомним, в чемпионате России-2017/18 Дзагоев принял участие во всех 11 состоявшихся матчах (4 игры - без замен), забив 1 гол и отдав 3 передачи. Также на его счету 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола).
genas
для него он и так долго играл...гутаперчевый мальчик
14:23
футбол>2018
Да кто бы сомневался!!!!!!!!!!!
14:02
Jean4
Эх, Алан. Здоровья. Если бы не травмы играл бы где-нибудь уже в Европе. Давно понятно, что никуда он не уедет.
14:00
ravilius777
очень жаль, здоровья, шанс для Кучаева
13:56
доктор Фишер
Дзага - "стеклянный". Увы, с карьерой закончено, если только за "конюшню" еще побегает.
13:53
Slim Taller
И так всю карьеру.Армейский хрусталь.
13:52
shpasic
увы, читалось.
13:50