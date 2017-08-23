Источник: Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подписал новое соглашение с клубом, утверждает ТАСС. Согласно источнику, новый контракт футболиста рассчитан на три года. При этом клуб пока не подтвердил данную информацию.
Комбаров перешел в "Спартак" из "Динамо" в 2010 году. В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе столичной команды Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.
Jean4
Это конец
19:46
Платошкин Андрей
Жаль не на пять. Еще Кирюху Комбарика в Спартак вернули, вот времена настали бы)))
19:43
Островзаячий
Старожил футбола. Где Вы? Глядите, что делается.
19:42
баламошка
Печалька.
19:38
Millwall82
Дима Комбарик герой Петербурга))) спасибо Димка) столько привозов с помощью тебя в ворота Спартака)))) сложно посчитать.
19:38
Macellaio
если его будут ставить в защиту, то кирдык ещё будет продолжатся 3 года....
19:35