Источник: Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подписал новое соглашение с клубом, утверждает ТАСС. Согласно источнику, новый контракт футболиста рассчитан на три года. При этом клуб пока не подтвердил данную информацию.

Комбаров перешел в "Спартак" из "Динамо" в 2010 году. В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе столичной команды Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.