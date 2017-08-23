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19:32 | Футбол — РФПЛ

Источник: Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подписал новое соглашение с клубом, утверждает ТАСС. Согласно источнику, новый контракт футболиста рассчитан на три года. При этом клуб пока не подтвердил данную информацию.

Комбаров перешел в "Спартак" из "Динамо" в 2010 году. В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. В составе столичной команды Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4502679

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jean4

Это конец

19:46

Платошкин Андрей

Жаль не на пять. Еще Кирюху Комбарика в Спартак вернули, вот времена настали бы)))

19:43

Островзаячий

Старожил футбола. Где Вы? Глядите, что делается.

19:42

баламошка

Печалька.

19:38

Millwall82

Дима Комбарик герой Петербурга))) спасибо Димка) столько привозов с помощью тебя в ворота Спартака)))) сложно посчитать.

19:38

Macellaio

если его будут ставить в защиту, то кирдык ещё будет продолжатся 3 года....

19:35