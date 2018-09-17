Источник: "Динамо" выплатит М’Вила еще 316 тысяч евро

Бывший полузащитник "Динамо" Янн М’Вила получит еще одну выплату от бело-голубых за разрыв контракта в 2015 году, утверждает телеграм-канал "Мутко против". Ранее клуб уже выплачивал игроку 600 тысяч евро.

В 2015 году М'Вила подписал контракт с "Динамо", однако позднее в руководстве клуба произошли изменения. В итоге бело-голубые решили не приобретать игрока и в июне 2016 года заключили с ним мировое соглашение, по которому выплатили французу 900 тысяч евро. ВФСО "Динамо" позже потребовало признать мировое соглашение недействительным, однако 17 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу.

По информации источника, М’Вила через суд потребовал у "Динамо" новую выплату в размере 360 тысяч евро, после чего клуб сумел договориться с ним о сумме в 315 тысяч.