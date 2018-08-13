Источник: "Динамо" попросило РФС дисквалифицировать Ташаева за расторжение контракта

Руководство "Динамо" попросило РФС дисквалифицировать перешедшего в "Спартак" Александра Ташаева, утверждает телеграм-канал "Мутко против". По мнению бело-голубых, футболист не имел права расторгать контракт клубом.

Кроме того, динамовцы хотят вернуть 400 000 евро "подъемных", выплаченных игроку. В "Динамо" считают, что футболист получил эти деньги незаконно, так как они выплачиваются, когда игрок переезжает из одного города в другой. Ташаев же, подписывая контракт с "Динамо", жил в Москве и никуда не переезжал.