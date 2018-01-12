Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро

В контракте нападающего "Динамо" Павла Погребняка есть пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула, информирует телеграм-канал "Мутко против". Поэтому, как отмечается, клубу гораздо выгоднее просто уволить 34-летнего россиянина.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".