11:15 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро

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То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине.Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

 

В контракте нападающего "Динамо" Павла Погребняка есть пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула, информирует телеграм-канал "Мутко против". Поэтому, как отмечается, клубу гораздо выгоднее просто уволить 34-летнего россиянина.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Serenky25

Кто этот Источник? Или Это завод "Исток" начал выпускать новую продукцию?

12:43

ЗЮК~

А вчера было 7 млн.руб. по информации помойки.

12:19

shpasic

сейчас уволят Погребняка, а он потом в суде докажет, что это было противозаконно, так что это Динамо будет ему миллионы евров платить. кстати, а где эже комментарии главного счетовода - Степашина? или он по-прежнему в чужом кармане деньги считает?

11:49

tryam

Динамо всегда было....такое..оригинальное..на имидж поф иг...кто потом играть к ним?

11:45

Vlаdimir

Решили найти зацепку чтобы избавиться от Погребняка, т.к. само его подписание было ошибкой.

11:35

alex-ls

и? Погребняк скажет, что травмирован был и смотрел матч травмированным. что он нарушил в этом случае?

11:33

+-=0

не может быть , погребняк не так туп ...

11:31

баламошка

Бугага))

11:29