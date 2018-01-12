Источник: "Динамо" может уволить Погребняка и получить 20 миллионов евро

В контракте нападающего "Динамо" Павла Погребняка есть пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула, информирует телеграм-канал "Мутко против". Поэтому, как отмечается, клубу гораздо выгоднее просто уволить 34-летнего россиянина.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). Бело-голубые проводят служебное расследование в отношении Погребняка. Форвард пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".
Serenky25
Кто этот Источник? Или Это завод "Исток" начал выпускать новую продукцию?
12:43
ЗЮК~
А вчера было 7 млн.руб. по информации помойки.
12:19
shpasic
сейчас уволят Погребняка, а он потом в суде докажет, что это было противозаконно, так что это Динамо будет ему миллионы евров платить. кстати, а где эже комментарии главного счетовода - Степашина? или он по-прежнему в чужом кармане деньги считает?
11:49
tryam
Динамо всегда было....такое..оригинальное..на имидж поф иг...кто потом играть к ним?
11:45
Vlаdimir
Решили найти зацепку чтобы избавиться от Погребняка, т.к. само его подписание было ошибкой.
11:35
alex-ls
и? Погребняк скажет, что травмирован был и смотрел матч травмированным. что он нарушил в этом случае?
11:33
+-=0
не может быть , погребняк не так туп ...
11:31
баламошка
Бугага))
11:29