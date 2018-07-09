Источник: ЦСКА попросил у "Челси" за Головина 20 миллионов фунтов

Журналист Sky Sports Дхармеш Шет считает, что "Челси" заплатит за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина 20 миллионов фунтов стерлингов. По его словам, ход сделке будет дан, когда лондонцы договорятся с Маурицио Сарри, который должен возглавить команду этим летом.

– Головин – цель "Челси", – сообщил Шет. – Он в прошлый трансферный период был целью "Наполи". Поэтому не удивляет, что теперь им интересуется "Челси". Это признак того, что Сарри перейдет в лондонский клуб. ЦСКА попросит за Головина 20 миллионов фунтов.